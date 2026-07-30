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Na praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija, crkvica na Vodicama i ove godine bila je mesto molitve, vere i nade. Sa balonima, kantama i flašama u rukama, vernici iz Kikinde, okolnih sela, drugih krajeva Vojvodine, ali i naši ljudi koji žive i rade u inostranstvu, strpljivo su čekali da natoče vodu sa izvora za koji se veruje da ima isceliteljsku moć.

Predanje kaže da je izvor otkrio ranjeni pastir koji se na tom mestu umio, a kada je nakon noći provedene kraj vode ustao, njegove rane su nestale. Upravo zbog te legende, koja se prenosi generacijama, na izvoru je 1865. godine podignuta crkvica posvećena Svetoj Marini.

Među brojnim posetiocima bila je i Tanja Petrović iz Kikinde, koja kaže da na Ognjenu Mariju gotovo nikada ne propušta dolazak na Vodice.

- Dođemo kad god smo u prilici, a na ovaj praznik obavezno. Dobro poznajem legendu o vodi koja leči i verujem da u njoj ima istine - kaže Tanja.

Njen suprug Borislav smatra da veliki broj ljudi koji svake godine dolazi najbolje govori o značaju ovog mesta.

- Da ne verujemo, ne bismo ni mi, kao ni svi ovi ljudi, dolazili ovde - kratko je poručio.

1/10 Vidi galeriju Vernici na Vodicama kod Kikinde na Ognjenu Mariju Foto: Kurir.rs/S.U.

Praznik je obeležen svetom liturgijom, rezanjem slavskog kolača i osvećenjem bosiljka i vode. Crkvica na Vodicama već decenijama je pod zaštitom Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a tokom cele godine posećuju je ljudi koji dolaze po vodu, ali i zbog mira koji ovo mesto pruža.

Ipak, najveći broj vernika tradicionalno se okuplja upravo na Ognjenu Mariju. Među njima je bila i Dragana Miletin iz Kikinde.

- Ne propuštam priliku da baš na današnji dan dođem u ovu svetinju i natočim vodu. Verujem da ona pomaže ljudima i da svako ko se iskreno pomoli Svetoj velikomučenici Marini može da očekuje pomoć i ozdravljenje - kaže Dragana.

Protojerej Boban Petrović, starešina hrama Svetih Kozme i Damjana, ističe da ova svetinja okuplja vernike bez obzira na veroispovest.

- Poštovanje i ljubav prema Ognjenoj Mariji na ovom mestu ne iskazuju samo pravoslavci. Dolaze i rimokatolici. I jedni i drugi imaju poseban odnos poštovanja prema ovoj svetinji - naglašava protojerej Petrović.