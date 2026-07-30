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Opštinska uprava Gornjeg Milanovca donela je danas, 30. jula, Naredbu o uvođenju mera štednje i racionalne upotrebe vode za piće iz gradskog vodovoda zbog nepovoljne hidrološke situacije na vodozahvatu regionalnog vodosistema „Rzav“.

Naredba je doneta na osnovu predloga JKP „Gornji Milanovac“ i obaveštenja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ iz Arilja o hidrološkoj situaciji na vodozahvatu „Ševelj“.

U okviru uvedenih mera zabranjuju se:

navodnjavanje i zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina,

punjenje individualnih rezervoara, bunara i bazena,

polivanje i hlađenje pločnika, terasa i dvorišta,

korišćenje hidranata protivno njihovoj nameni,

kao i druge aktivnosti koje predstavljaju neracionalnu potrošnju vode za piće.

Radi obezbeđivanja uslova za dalji rad postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Gornjim Banjanima, JKP „Gornji Milanovac“ naloženo je da preduzme mere u skladu sa važećom vodnom dozvolom kako bi se obezbedio odgovarajući vodni režim uzvodno i nizvodno od brane i nesmetano funkcionisanje sistema vodosnabdevanja.

Istovremeno, zabranjuje se navodnjavanje i zalivanje poljoprivrednih kultura i useva na području toka reke Dičine i njenih pritoka korišćenjem vode iz reke, odnosno bunara ili izvora na tom području.

Kako se navodi u Naredbi, mere će biti na snazi do poboljšanja hidrometeoroloških uslova i povećanja količine padavina na teritoriji opštine Gornji Milanovac.

Kontrolu sprovođenja mera vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac, u skladu sa svojim nadležnostima, kao i republički vodni inspektor.