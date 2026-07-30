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Jedna neobična objava na Redditu privukla je veliku pažnju korisnika u Srbiji. Priča o devojci i Srđanu iz Pančeva, koji su se upoznali tokom letovanja u Čanju još 2007. godine, podsetila je mnoge na bezbrižne dane prvih simpatija.

Međutim, iza njene potrage za dečakom kojeg je upoznala na moru ne krije se želja za obnavljanjem stare ljubavne priče, već nešto mnogo emotivnije - želi da pronađe uspomene koje su za nju od neprocenjive vrednosti!

Reč je o fotografijama sa tog letovanja koje su ostale jedina uspomena na taj period, a koje joj, uprkos dogovoru, nikada nisu stigle. Upravo zbog njih odlučila je da posle gotovo dve decenije pronađe Srđana i pokuša da dođe do izgubljenih uspomena

Svoju priču podelila je na Redditu, gde je zamolila korisnike za pomoć u pronalasku Srđana:

„Ne osuđujte me, tražim Srđana zbog slika sa tog mora. Ako niste Srđan, može i sprdnja u komentarima, spremna sam. Na tom moru Srđan se zaljubio u mene. Pred kraj letovanja krišom me je poljubio u obraz, posle čega sam se rasplakala i otišla kod tate. Zbog tog poljupca Srđan je to veče dobio šamar od svog oca.

Nakon što su se vratili sa letovanja, obećali su da će porodicama poslati izrađene fotografije sa mora, ali slike nikada nisu stigle, a njih dvoje su ubrzo izgubili kontakt.

Ako si ti taj Srđan i čitaš ovo, javi mi se da se dogovorimo oko tih slika, ako ih i dalje imaš. Nemam mnogo fotografija na kojima mi je porodica na okupu i mnogo bi mi značilo da ih dobijem“, stoji u njenoj objavi.

Njena objava ubrzo je privukla veliku pažnju korisnika Reddita, pa su se mnogi uključili u potragu za Srđanom. Dok su se jedni šalili na račun cele situacije, drugi su pružili podršku i poželeli da se njih dvoje ponovo sretnu.