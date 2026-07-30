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Dok leto još traje, u domaćinstvu porodice Martić u Prislonici, pod obroncima planine Vujan, uveliko se priprema slatka zimnica. Zahvaljujući bogatom rodu voća, ove godine police ostave biće pune domaćih sokova, džemova i slatka.

Nakon višanja, kajsija i trršanja na redu je sirup od kupine. Recept je jednostavan, litar oceđenog soka i kilogram šećera, bez konzervansa.

Nakon što provri nekoliko minuta, sirup se sipa u zagrejane staklene flaše, dobro zatvara i čuva na hladnom i tamnom mestu.

- Nije teško, samo treba odvojiti vreme i raditi s ljubavlju. Posle kupine na red dolaze borovnica, šljive, džemovi i paradajz, kaže za RINU domaćica Gordana Martić, koja je veštinu pripreme zimnice stekla još u detinjstvu.

Foto: RINA

Iako se danas sve ređe može videti da mlađe generacije pripremaju zimnicu na tradicionalan način, u domu Martića stari recepti i dalje se brižno čuvaju i prenose.

- To su vrednosti koje ne treba da zaboravimo. Domaća zimnica nije samo hrana, već i deo naše tradicije i porodičnog nasleđa, poručuje Gordana.

Dok se iz šerpe širi miris kuvane kupine, u Prislonici leto polako pronalazi svoje mesto u teglama i flašama, spremno da i tokom zime sačuva ukus domaćeg voća i toplinu porodičnog doma.