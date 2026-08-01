PREVENCIJA POČINJE U NAJRANIJEM UZRASTU: U vrtiću u Kragujevcu održana radionica povodom Svetskog dana trgovine ljudima (FOTO)
Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Grad Kragujevac je organizovao edukativnu radionicu za decu predškolskog uzrasta u vrtiću „Leptirić“.
Aktivnost je realizovana u saradnji sa Predškolskom ustanovom „Nada Naumović“ i Crvenim krstom Kragujevac, uz podršku edukovanih volontera. Kroz interaktivne sadržaje prilagođene njihovom uzrastu, predškolci su učili o važnosti lične bezbednosti, prepoznavanju rizičnih situacija i načinima zaštite od zloupotrebe.
- Edukacija najmlađih prva je u nizu ovogodišnjih aktivnosti posvećenih prevenciji trgovine ljudima, rekla je Ivana Obradović Stanić, načelnica Odeljenja za ljudska i manjinska prava, rodnu ravnopravnost i prevenciju trgovine ljudima u gradskoj upravi. Ona je najavila narednu aktivnost koja će biti organizovana 18. oktobra, povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.
- Iako tema trgovine ljudima deluje previše ozbiljno za najmlađe, prevencija počinje upravo u najranijem uzrastu, istakla je Suzana Radaković, iz Predškolske ustanove „Nada Naumović“. Prema njenim rečima, cilj nije stvaranje straha kod dece, već razvijanje opreza, samopouzdanja i sposobnosti da prepoznaju situacije u kojima je važno da postave jasne granice i obrate se odraslima kojima veruju.
- Kroz igru i razgovor, mališani razvijaju veštine koje će im biti od koristi tokom odrastanja, rekla je Radaković.