Slušaj vest

Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Grad Kragujevac je organizovao edukativnu radionicu za decu predškolskog uzrasta u vrtiću „Leptirić“.

Aktivnost je realizovana u saradnji sa Predškolskom ustanovom „Nada Naumović“ i Crvenim krstom Kragujevac, uz podršku edukovanih volontera. Kroz interaktivne sadržaje prilagođene njihovom uzrastu, predškolci su učili o važnosti lične bezbednosti, prepoznavanju rizičnih situacija i načinima zaštite od zloupotrebe.

Foto: grad Kragujevac

- Edukacija najmlađih prva je u nizu ovogodišnjih aktivnosti posvećenih prevenciji trgovine ljudima, rekla je Ivana Obradović Stanić, načelnica Odeljenja za ljudska i manjinska prava, rodnu ravnopravnost i prevenciju trgovine ljudima u gradskoj upravi. Ona je najavila narednu aktivnost koja će biti organizovana 18. oktobra, povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

- Iako tema trgovine ljudima deluje previše ozbiljno za najmlađe, prevencija počinje upravo u najranijem uzrastu, istakla je Suzana Radaković, iz Predškolske ustanove „Nada Naumović“. Prema njenim rečima, cilj nije stvaranje straha kod dece, već razvijanje opreza, samopouzdanja i sposobnosti da prepoznaju situacije u kojima je važno da postave jasne granice i obrate se odraslima kojima veruju.