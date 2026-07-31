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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 56 intervencija na terenu (40 preko dana i 16 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 44 pregleda odraslih osoba (u toku dana 24, a tokom noći 20 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 9 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa povredama, sa niskim krvnim pritiskom i oboleli od karcinoma. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti zbog povišenog krvnog pritiska i astmatičari, navode u kragujevačkom ZUM-u.

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