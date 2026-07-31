Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 56 intervencija na terenu (40 preko dana i 16 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 44 pregleda odraslih osoba (u toku dana 24, a tokom noći 20 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 9 intervencija.