Srbija
KRAGUJEVČANI, PAŽNJA: Danas uništavanje dve bombe pronađene u Šumadijskom okrugu
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Tim za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) Odeljenja za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu SVS Ministarstva unutrašnih poslova Republike Srbije, danas, u periodu od 10.00 do 14.00 časova izvršiće preuzimanje, transport i uništavanje eksplozivnih ostataka rata (EOR), pronađenih na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga.
Tom prilikom biće uništene dve bombe: ručna bomba M75 i ručna bomba M52P3.
Pruzeta ubojna sredstva biće uništena u kamenolomu privrednog društva „Kormanput" d.o.o. Korman, na lokaciji „Straževica", u selu Gradac u Opštini Batočina.
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