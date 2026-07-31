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Vozače od danas očekuju izmene u režimu saobraćaja na više lokacija širom Srbije zbog izvođenja radova i održavanja različitih manifestacija, saopštili su Putevi Srbije.

Put Prijepolje - Manastir Mileševa biće zatvoren za saobraćaj danas, kao i u ponedeljak, 3. avgusta, u periodu od 9 do 16 časova zbog izvođenja asfalterskih radova. Van vremena predviđenog za radove, saobraćaj će se odvijati nesmetano.

U centru Stare Pazove od danas do 4. avgusta do 8 časova biće obustavljen saobraćaj zbog manifestacije "Dani Opštine Stara Pazova". Obustava se odnosi na deonicu od raskrsnice državnog puta sa ulicama Jovana Popovića i Partizanske ulice do raskrsnice državnog puta sa Ulicom podunavskog partizanskog odreda. Saobraćaj će biti preusmeren na obilazne gradske ulice.

Na deonici od petlje Ruma do petlje Drenovac, kao i na kružnoj raskrsnici u Šapcu, do 30. avgusta biće zatvorena preticajna traka u oba smera ili zaustavna saobraćajna traka leve ili desne strane. Izmena režima saobraćaja sprovodi se zbog radova na košenju trave tokom svetlog dela dana u srednjem pojasu, na bankinama i putnom pojasu.

U Novom Miloševu od danas do 3. avgusta biće obustavljen saobraćaj zbog manifestacije "Seoska slava Sveti Ilija". Obustava će važiti od raskrsnice sa Ulicom Vase Stajića do raskrsnice sa Ulicom 3. oktobra, dok će se vozila preusmeravati na opštinske puteve uz asistenciju saobraćajne policije.

U Popincima će do 5. avgusta, svakog dana od 8 do 18 časova, biti obustavljen saobraćaj zbog izvođenja asfalterskih radova. Van navedenog termina obustave, saobraćaj će se odvijati dvosmerno suženim kolovozom uz ograničenje brzine.