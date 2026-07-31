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Granata za koju se pretpostavlja da potiče iz perioda Drugog svetskog rata pronađena je danas u reci Lim, nedaleko od ušća Mileševke, u samom centru Prijepolja.

- Eksplozivnu napravu prvi su uočili građani, koji su odmah obavestili policiju. Pripadnici Policijske uprave u Prijepolju izašli su na lice mesta, obezbedili lokaciju i sprečili prilazak prolaznika delu obale na kojem je granata pronađena. Očekuje se dolazak specijalizovane ekipe iz Užica, koja će preuzeti eksplozivnu napravu i ukloniti je na bezbedan način - potvrđeno je za RINU.

1/3 Vidi galeriju Granata iz Drugog svetskog rata pronađena u Limu kod Prijepolja Foto: RINA

Za sada nema informacija koliko dugo se granata nalazila u reci, a pretpostavlja se da je usled niskog vodostaja postala vidljiva građanima.

Nadležni apeluju na građane da ne prilaze neeksplodiranim ubojnim sredstvima, da ih ne dodiruju i ne pokušavaju da ih pomere, već da o pronalasku odmah obaveste policiju.