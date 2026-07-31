Na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, dok na graničnim prelazima čekanja variraju od 15 do 60 minuta.
Srbija
STANJE NA PUTEVIMA I GRANICAMA: Na naplatnim rampama bez čekanja, evo gde se najduže stoji na prelazu!
Slušaj vest
Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.
Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na GP Gradina, na izlazu, kao i na ulazu, čekaju po 30 minuta, na GP Preševo, izlaz 20 minuta, ulaz 30 minuta, GP Horgoš, ulaz, 60 minuta, GP Gostun, ulaz 20 minuta, GP Špiljani, ulaz 15 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Reaguj
Komentariši