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Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na GP Gradina, na izlazu, kao i na ulazu, čekaju po 30 minuta, na GP Preševo, izlaz 20 minuta, ulaz 30 minuta, GP Horgoš, ulaz, 60 minuta, GP Gostun, ulaz 20 minuta, GP Špiljani, ulaz 15 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

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