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Virus afričke kuge se i dalje širi. Posle kratkog zatišja, novi slučajevi zaraze registrovani su u Sremskom i Mačvanskom okrugu.

Na 38 kapija u Klenku u Sremu, obaveštenje o zarazi afričkom kugom. Virus u tom selu, i dalje prazni obore i brine proizvođače.

“Šteta je velika. krmača 300 kilograma. Ništa nije moglo da se primeti, nije bilo naznaka zaraze po telu i ušima“, kaže Živko Crnojački.

Na teritoriji Rume eutanazirano je najviše grla - 22.000. U Grabovcima, najveći je broj zaraze u domaćinstvima. Stroge mere u lovištima i šumama.

Milenko Sekulić, zamenik komandanta Štaba za vanredne situacije u Rumi, kaže da je trenutno najteža situacija u Grabovcima, gde je zaraza registrovana na jednoj farmi i u u 75 domaćinstava. Dodaje: "Ljudi uvek pitaju, posle koliko vremena mogu svinje da ubace ponovo? Po zakonu, nakon šest meseci, kada se izvrši dezinfekcija i sve ono što je propisalo nadležno ministarstvo. Apel svim ljudima, svim građanima da poštuju te mere.”

Nove slučajevi beleže i u šabačkim selima, uglavnom u onima koja su uz reku Savu.

Virus je nepredvidiv i opasan. Savet stočarima je da uz doslednu primenu biosigurnosnih mera, svaku promenu kod svinja odmah prijave nadležnom veterinaru.