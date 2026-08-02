Kolač možete napraviti i u posnoj varijanti, topi se u ustima, a izgleda moćno.

Za pripremu je od sastojaka potrebno:

- 200 grama brašna

- 3 kašike kakaa

- 1 čaša šećera

- 1 litar mleka (u posnoj varijanti sojino ili bademovo mleko)

- 200 grama margarina

- 100 grama kokosovog brašna

- 200 grama šlag-krema

- 1 vanila

Priprema:

U činiju najpre sipati 200 grama brašna, 3 kašike kakaa, šolju (za kafu) šećera i vanilicu, sve to dobro izmešati uz postepeno dodavanje mleka da masa bude žitka kao kod pripreme pudinga.

Ostatak mleka od 1 litra sipati u šerpu. Veliki pleh premazati sa 100 grama margarina, a ostatak margarina u količini od 100 grama dodati u šerpu sa mlekom.

Premazani pleh posuti sa 100 grama kokosovog brašna. Mleko u šerpi mora da proključa, a onda mu se dodaje smesa brašna i kakaa uz stalno mešanje na tihoj vatri da se stegne kao puding.

Nakon toga tu smesu sipati u pleh i ravnomerno razmazati i ostaviti da se ohladi.

U drugoj činiji pripremiti šlag krem sa mlekom (u posnoj varijanti sojinim ili bademovim mlekom) i mikserom mutiti dok se ne stegne. Preko prohlađene mase u plehu sipati šlag i rasporediti ga ravnomerno.

Nožem iseći na trake širine 3 do 4 centimetra. U zavisnosti od veličine pleha dobijate 10 do 12 trakastih delova kolača, svaki polako uvijate kao rolat.

Kolače ređate u činiju sa poklopcem i ostavite pola sata u frižideru.

Kolač je spreman za posluženje!