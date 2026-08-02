UZ TURSKU SERIJU I TURSKI KOLAČ! Vranjanke napravile pravi ugođaj uz "Sultaniju Kosem" i neobične Sultanove sarme (FOTO)
Jedna Vranjanka oduševila je, ali i nasmejala svoje dve drugarice kada ih je jedne večeri pozvala da zajedno pogledaju seriju "Sultanija Kosem", koja se emituje na TV Kurir. Za svoje gošće priredila je poseban ugođaj, a uz tursku seriju poslužila im je i kolač koji dolazi iz turske kuhinje – Sultanove sarme.
- Od Šeherzade nas tri smo veliki fanovi turskih serija. Kad bolje razmislim nismo jedine, ne znam da li ima osobe koja nije odgledala barem jednu tursku seriju. I uvek je naše okupljanje da zajedno odgledamo novu epizodu, kad nam to obaveze dozvole, bilo neponovljivo. Ovoga puta i poslastica je imala udela u tome - navodi Dragana.
I bio je to pun pogodak
- Kolač je lagan ne peče se, nije presladak i verujte stvara i autentičnu atmosferu dok pratimo istorijske događaje na koje se naslanja "Sultanija Kosem" jer potiče iz turske kuhinje. Bio je to potpuni relaks, uz kaficu čavrljanje i preukusne Sultanove sarme - napominje Lidija.
A sama domaćica Sunčica istakla je da su njene gošće bile oduševljene kad su probale Sultanove sarme. Otkrila je za Kurir da je zahvaljujući svojoj "kumašinki" naučila da pravi kolač koji se po izgledu i ukusu može naći i na kraljevskoj trpezi.
- Možda zbunjuje naziv kolača, ali on se stvarno u pripremi uvija kao sarma. Sultanova sarma je lagan kolač koji nije mnogo sladak mekan je sočan i neobičnog izgleda pogodan za prazničnu trpezu. Uživale smo, a moje gošće su bile prijatno iznenađene - napominje sagovornica Kurira.
Kolač možete napraviti i u posnoj varijanti, topi se u ustima, a izgleda moćno.
Za pripremu je od sastojaka potrebno:
- 200 grama brašna
- 3 kašike kakaa
- 1 čaša šećera
- 1 litar mleka (u posnoj varijanti sojino ili bademovo mleko)
- 200 grama margarina
- 100 grama kokosovog brašna
- 200 grama šlag-krema
- 1 vanila
Priprema:
U činiju najpre sipati 200 grama brašna, 3 kašike kakaa, šolju (za kafu) šećera i vanilicu, sve to dobro izmešati uz postepeno dodavanje mleka da masa bude žitka kao kod pripreme pudinga.
Ostatak mleka od 1 litra sipati u šerpu. Veliki pleh premazati sa 100 grama margarina, a ostatak margarina u količini od 100 grama dodati u šerpu sa mlekom.
Premazani pleh posuti sa 100 grama kokosovog brašna. Mleko u šerpi mora da proključa, a onda mu se dodaje smesa brašna i kakaa uz stalno mešanje na tihoj vatri da se stegne kao puding.
Nakon toga tu smesu sipati u pleh i ravnomerno razmazati i ostaviti da se ohladi.
U drugoj činiji pripremiti šlag krem sa mlekom (u posnoj varijanti sojinim ili bademovim mlekom) i mikserom mutiti dok se ne stegne. Preko prohlađene mase u plehu sipati šlag i rasporediti ga ravnomerno.
Nožem iseći na trake širine 3 do 4 centimetra. U zavisnosti od veličine pleha dobijate 10 do 12 trakastih delova kolača, svaki polako uvijate kao rolat.
Kolače ređate u činiju sa poklopcem i ostavite pola sata u frižideru.
Kolač je spreman za posluženje!
Kurir.rs