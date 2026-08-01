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Tradicionalni avgustovski Rumski vašar, koji je trebalo da bude održan 1, 2. i 3. avgusta, neće biti održan zbog opasnosti od širenja afričke kuge svinja. Odluka je doneta na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede – Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra.

Razlog za otkazivanje je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma, uvedena zbog pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mera koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti.

Podsećanja radi, Štab za vanredne situacije Opštine Ruma prethodno je zabranio rad stočne pijace, organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, kao i prodaju hrane životinjskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. Međutim, nakon dodatne procene rizika odlučeno je da se ovog vikenda ne održi ni sam vašar.

U dopisu Uprave za veterinu navodi se da zbog aktuelne epizootiološke situacije i velikog broja ljudi, vozila i robe koji se očekuju na vašaru postoji visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa, zbog čega nisu ispunjeni uslovi za bezbedno održavanje manifestacije. Nacionalni krizni centar preporučio je da se vašar u potpunosti otkaže.

Opština Ruma uputila je apel građanima, zakupcima, prodavcima i svim učesnicima da imaju razumevanja za donetu odluku, ističući da su mere uvedene isključivo radi zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja bolesti.

Rumski vašar važi za jedan od najvećih i najposećenijih mesečnih vašara u Srbiji, sa tradicijom dugom gotovo tri veka. Svakog meseca okuplja desetine hiljada posetilaca iz zemlje i regiona, zbog čega je odluka o njegovom otkazivanju izazvala veliko interesovanje javnosti.