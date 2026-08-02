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Namera gradskog rukovodstva u Loznici je da u partnerskom odnosu razmenimo iskustva, steknemo korist kako za privredne i ekonomske potencijale grada Loznice, tako i za naše ljude koji iskazuju sve više interesovanja da se oni, ili njihovi potomci, vrate i započnu poslovne aktivnosti na teritoriji Loznice, kazao je zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, prilikom prijema za ljude iz lozničkog kraja koji žive i rade u inostranstvu, priređenog u Galeriji "Mina Karadžić".

Susret sa dijasporom priređen je sa željom da se na znatno viši nivo podignu odnosi sa ljudima, a takvih je mnogo, koji su minulih decenija sa područja Loznice otišli u inostranstvo iz ekonomskih razloga i tamo stekli određena znanja, veštine i iskustva.

- Često kažemo da je dijaspora naše najveće bogatstvo, a sada to želimo da pretočimo u konkretna dela, saslušamo njihove ideje, planove, iskustva i znanja koja su sticali u raznim zemljama sveta i da ih uključimo u aktuelnu ekonomsku i privrednu situaciju na teritoriji grada. U protekle dve godine nama su se u više navrata obraćali oni koji nameravaju da se vrate u svoj kraj i tu počnu poslove – kazao je Gavrilović.

Oni su se, kako je naveo, obraćali gradskom rukovodstvu za određene infrastrukturne radove koje grad treba da uradi radi poboljšanja uslova života u njihovim mestima, kako bi mogli da započnu sopstvene biznise. Namera je da se te aktivnosti nastave sa ciljem da se što više naših ljudi iz inostranstva vrati u zavičaj i započne poslovne aktivnosti na obostranu korist Loznice i njih samih, istakao je Gavrilović i najavio skoro otvaranje kancelarije za dijasporu, za šta je grad veoma zainteresovan.

1/4 Vidi galeriju Grad Loznica priredio prijem za dijasporu Foto: Kurir/T.Ilić

On je naglasio da je Loznica uvek bila grad dobrih i vrednih ljudi, a danas ulaže u obrazovanje, infrastrukturu, privredu i kvalitet života svojih građana.

- Želimo da budete deo tog puta, jer bez obzira na to gde danas živite, vaše mesto u Loznici niko ne može zameniti. Vrata grada biće vam uvek otvorena, a mi biti pouzdan partner svakom našem čoveku koji želi da ostane povezan sa zavičajem – poručio je on.

Marko Jovanović, član Gradskog veća, pozvao je dijasporu da iskustvom i idejama doprinese razvoju i uspehu Loznice i Srbije na svim poljima. Istakao je da im Loznica sa svim resursima i institucijama stoji na raspolaganju kako bi njihove potrebe na efikasan način i u razumnom roku bile rešene.

Za goste je pripremljen program, a nastupili su etno-grupa "Lozice" i folklorni ansambl KUD "Karadžić".