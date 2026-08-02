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Olimpijski bazen u Prokuplju sinoć tokom noći je gotovo potpuno ispražnjen, a za sada nepoznato lice ili više njih sumnjiče se da su ispustili vodu iz bazena kojim upravlja Javno komunalno preduzeće "Gradski vodovod" Prokuplje. Policija je izašla na lice mesta i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

Iz JKP "Gradski vodovod" Prokuplje saopštili su da je reč o neodgovornosti onih koji su bili zaduženi za obezbeđenje, odnosno čuvanje čitavog kompleksa.

- Kada smo jutros došli, nismo mogli da verujemo šta vidimo. Reč je o olimpijskom bazenu koji ne može da se isprazni za nekoliko sati. Sada je gotovo bez vode - rekli su radnici koji su jutros prijavili slučaj policiji.

Ovo nije prvi problem na bazenskom kompleksu od početka kupališne sezone. Samo deset dana nakon otvaranja bazena, neko je ukrao tri ležaljke koje su se nalazile u kompleksu. I taj slučaj je prijavljen policiji, ali počinioci još nisu identifikovani.