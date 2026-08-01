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U 74. godini života iznenada je juče preminuo istaknuti muzički pedagog, profesor gitare, Blagoje Melezović, koji je svojim višedecenijskim radom ostavio neizbrisiv trag u muzičkom obrazovanju i životima brojnih generacija učenika.

Melezović je rođen u Šekovićima (BiH), srednju muzičku školu završio je u Tuzli, a Muzičku akademiju, na odseku za gitaru, u Sarajevu. Uglavnom gradu BiH radio je do početka rata, a potom je bogatu pedagošku karijeru nastavio radeći u nižim muzičkim školama u Loznici i Zvorniku (RS), gde je ostao do odlaska u zasluženu penziju.

Tokom pedagoškog rada izveo je brojne generacije mladih gitarista, od kojih su mnogi postali vrhunski muzičari, priznati umetnici i pedagozi. Njegovi đaci su na domaćim i međunarodnim takmičenjima osvajali brojne nagrade, a njegov predan rad, znanje i posvećenost ostavili su neizbrisiv trag u muzičkom obrazovanju.

Oni koji su ga poznavali pamtiće Melezovića kao izuzetnog profesora, čoveka velikog srca, skromnog, posvećenog i uvek spremnog da znanje nesebično prenese drugima. U istoriji muzičkog obrazovanja ovog kraja njegovo ime ostaće zauvek upisano, kao i u sećanjima svih koji su bili njegovi učenici, kolege i prijatelji. 

Blagoje Melezović biće sahranjen u ponedeljak, u 13 časova, na lozničkom gradskom groblju.

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