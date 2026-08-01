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Ljubitelje plovidbe rečnim vodama okupila je osamnaesti put regata ''Drina je samo jedna'', a ponovo se plovilo prve avgustovske subote talasima smaragdne i ćudljive reke. Duž plave granice, niz Drinu, otisnulo se oko stotinu plovila sa obe njene obale praćeno veselim povicima, a posade su bile od jednočlanih do čitavih timova veselih regataša.

Kao i uvek, na plovidbu dugu dvadesetak kilometara krenulo se u 10 sati, kod malozvorničkog hotela ''Rojal Drina'', a malo nizvodnije konvoju čamaca pridružili su se i regataši iz Zvornika (RS), koji će mahnuti prijateljima na Žićinoj plaži, i iskrcati se nešto niže, na Šepku. Posade su bile, kao što je i red, dobro opremljene zavidnim količinama mesa za roštilj, sokova i gajbi piva ladnog kao led, koje je od ranog jutra dobijalo drinsku temperaturu da se dobro osveže suva grla narednih nekoliko sati. Da će toga trebati videlo se od vrelog jutra, a temepratura je pred ciljem, u 14 časova, već bila na 36 iznad nule. Čim se zaveslalo zacvčao je roštilj, a trubački orkestra sa jednog od čamaca davao je ritam veseloj regati. Kapetan regate Vlastimir Lukić, član Gradskog veća Loznice, rekao je na startu da je sve spremno i da se može otisnuti ka Žićinoj plaži u Banji Koviljači gde je predviđeno iskrcavanje. Plovilo se pod budnim okom ronilaca i ostalih pratećih službi koje su se starale o bezbednosti regataša. Da plovidba može da krene saopštio je zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović koji je kazao da je ova manifestacija još jedna prilika za zajedničko druženje meštana sa obe strane Drine.

- Ova regata je tokom skoro dvodecenijskog postojanja postala jedan od brendova Podrinja, ali svakako prilika da se afirmišu turistički i kulturni potencijali sa jedne i sa druge strane reke. Nadam se da će sama plovidba proteći bezbedno, da će se učesnici osećati prijatno i u dobrom raspoloženju stići na cilj, gde ćemo nastaviti druženje - kazao je on.

1/14 Vidi galeriju Drinska regata 2026 Foto: T. Ilić

Među regatašima bilo je svih generacija, od dece do veterana koji reku poznaju kao svoj džep. U reci su bili gumeni čamci sa jednočlanom posadom, do kajaka, ili plovila u kojima je stao ceo fudbalski tim, neki su bili na dasci, a svi su bili nasmejani i spremni za druženje na reci. U jednom čamcu našao se i Džejkob koji je iz Holandije, a došao je u poseti porodici i da se spusti Drinom.

- Sviđa mi se ova regata, baš je dobra, a Drina je veoma, veoma lepa. Ovo mi je drugi put i znam da ću da uživam. Prošle godine je bilo veoma dobro, pa sam zato došao opet Tako je lepo da želim svake godine da budem na ovoj regati sa prijateljima. Potrudiću se da dogodine dovedem još nekoga iz Holandije, da vidi ovu lepotu – kazao je uoči polaska nasmejani Džejkob.

Đorđe Glišić, iz Loznice prvi put je na regati, i misli da će biti super.

- Nisam nikad bio ni na jednoj regati, ova mi je prva ikada. Došao sam da vidim kako će da bude, slušao sam lepe priče, pa da proverim. Vidim da je svuda lepa atmosfera i da su ljudi puni pozitivne energije. Imamo mnogo jaku ekipu, svi su dole, sa Branjeva, tako da poznaju reku i nećemo promašiti cilj, ali mi idemo skroz do Branjeva – rekao je pre ukrcavanja.

Čamci su na cilj, na Žićinu plažu, posle dvadesetak kilometara plovidbe, počeli da pristaju oko pola tri, a onda je nastalo prepričavanje dogodovština sa plovidbe, a ko je hteo mogao se poslužiti porcijom vojničkog pasulja. Da je sve proteklo kako treba, potvrdio je na cilju, i kapetan regate.