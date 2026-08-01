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Defile oldtajmera jedan je od događaja poslednjeg dana manifestacije „Dani Vranja“.

Brojni ljubitelji starih automobila iz regiona i cele Srbije dovezli su svoje četvorotočkaše. U defileu oldtajmera učestvovalo je 120 automobila i motorcikla. Oldtajmeri su bili najpre parkirani ispred Sportske hale u Vranju, a zatim u pešačkoj zoni tog grada.

Rade Aleksić dolazi iz Paraćina, član je kluba „Pomoravlje“ i u Vranju je kao predstavnik svog kluba. Njegov auto je „ford-konzul“ proizvodnje 1959 godine.

„To je engleska proizvodnja ima posebne karakteristike u odnosu na današnje automobile, recimo on ima samo tri brzine, današnji imaju i po četiri, pet pa i šest. Što se tiče enterijera na prednjoj strani imamo celu klupu mogu i troje da se voze bez problema onda poluga za menjač je na volanu ručna kočnica pored volana brisače nemamo električne al imamo na vazduh. To današnji automobili nemaju“, ističe sagovornik Kurira.

1/7 Vidi galeriju Oldtajmeri Vranje Foto: T.s.

Na pitanje zašto ga čuva i šta je potrebno da se sačuva jedan ovakav auto odgovara:

„Čuva se zato što postoji neka ljubav za nešto. Svako voli ponešto, a ja volim te stare automobile jeste da košta i druženje i ulaganje, ali to je neko zadovoljstvo kao što svako ima neki svoj hobi, ja imam ovo. Ne odustajem, to je prešlo kilometre i kilometre…. Recimo bio sam dva puta do Hrvatske, tri, četiri puta do Rumunije , 10 do 15 puta Bugarska, Makedonija, Albanija dva puta, često po Srbiji i ne znam koliko je to kilometara….. „ kaže Rade.

Među oldtajmerima je i „zastava 101“ iz 1976 godine, popularni „kec“, ali i „bmw“ zeleni iz 1994., i auto iz Bugarske, kako Kurir saznaje tih nema više od 3.000 u svetu.

Dragan Marković je predsednik Udruženja ljubitelja oldtajmera „Vranje“ koje postoji 11 godina. On napominje da je udruženje veoma aktivno.

„Ovo nam je 10 skup koji organizujemo. U defileu oldtajmera učestvuje 100 do 120 automobila i motorcikla. Među automobilima, najstariji je „balila“, ja mislim da je 1926.“, napominje Marković i dodaje da je ljubav prema oldtajmerima velika i neobjašnjiva.

Udruženje ljubitelja oldtajmera „Vranje“ ima dvadesetak članova, svih generacija.