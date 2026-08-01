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Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas u 16 časova najtoplije je bilo u Somboru, gradu koji posebno volimo zbog Nikole Jokića, gde je izmereno 38 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde je zabeležen 21 stepen Celzijusa.

Odmah iza Sombora su, po visokim vrednostima na temperaturnoj skali, Beograd, Novi Sad, Kikinda i Zrenjanin sa 37 stepeni.

Na Paliću, u Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Leskovcu izmereno je za stepen manje - 36 stepeni.

Slede Kragujevac, Smederevska palanka, Veliko Gradište i Vranje sa 35 stepeni, a najsvežije je, pored Kopanika, na Crnom Vrhu (26 stepeni) na Zlatiboru (27 stepen) i u Sjenici (28 stepeni).

RHMZ je objavio upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije tokom kojeg će maksimalna temperatura biti od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40.

Crveni meteolarm na snazi je za tri oblasti u Srbiji - Bačka, Banat i pmoravlje, a za ostali deo Srbije proglašen je narandžasti meteolarm.

Crveni alarm označava da su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, takvog su inteziteta da mogu da prouzrokuju veliku materijalnu štetu i budu veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Savet RHMZ je da se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa.

U Vojvodini i Beogradu očekuju se tropske noći.