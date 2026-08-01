Večeras je u širem centru Čačka izbio požar na stambenom objektu, zahvativši krovnu konstrukciju. Vatrogasci su na terenu.
Srbija
GORI STAMBENI OBJEKAT U ČAČKU! Vatra guta krovnu konstrukciju: Vatrogasci hitno izleteli na teren, dramatične scene u centru grada (VIDEO)
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Na stambenom objektu u širem centru Čačka večeras je izbio požar, a prema prvim informacijama, vatra je zahvatila krovnu konstrukciju.
Na lice mesta odmah su upućene ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice, koje rade na lokalizaciji požara.
Crni gusti dim kulja na sve strane i brzo se širi krajem.
Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenim osobama, niti o uzroku izbijanja vatre.
Više detalja biće poznato nakon intervencije nadležnih službi i uviđaja.
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