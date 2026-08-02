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Nepoznati počinioci ukrali su u noći između 1. i 2. avgusta putnički automobil marke "Volkswagen Golf" kabriolet, koji je bio parkiran ispred porodične kuće u Ulici Jarilska druga broj 42 u Sremskoj Mitrovici. Krađa je prijavljena policiji, koja intenzivno traga za počiniocima i vozilom.

Prema informacijama do kojih je došao Ozon, automobil je nestao oko ponoći, a vlasnici su krađu primetili ubrzo nakon toga.

Reč je o crnom "Volkswagen Golf" kabrioletu sa smeđim enterijerom i sremskomitrovačkim registarskim oznakama (SM), po čemu je vozilo lako prepoznatljivo.

Odmah po saznanju o krađi, slučaj je prijavljen Policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici, čiji pripadnici preduzimaju sve mere i radnje u cilju identifikacije počinilaca i pronalaska automobila.

U međuvremenu, vlasnici su putem društvenih mreža uputili apel građanima da pomognu u potrazi.

– Ukoliko je neko video vozilo ili ima bilo kakvu informaciju koja bi mogla da pomogne u njegovom pronalasku, molimo da nas kontaktira – naveli su vlasnici.

Sve informacije mogu se prijaviti na broj telefona 065/602-5677, kao i najbližoj policijskoj stanici.

Koliko su česte krađe automobila u Sremskoj Mitrovici?

Prema podacima Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, tokom jedne godine prijavljeno je 20 krađa vozila. Policija je tada saopštila da je u velikom broju slučajeva zajedničko bilo to što su automobili ostavljani otključani ili sa ključevima u kontakt-bravi, a svi identifikovani izvršioci procesuirani su krivičnim prijavama.

U avgustu prošle godine policija je rasvetlila slučaj u kojem su dvojica maloletnika ukrala dva automobila. Vozila su pronađena i vraćena vlasnicima.

Dosadašnja praksa pokazuje da se ukradena vozila najčešće pronalaze:

napuštena na periferiji grada ili u okolnim selima,

ostavljena nakon što počinioci potroše gorivo,

sakrivena na privatnim posedima ili u napuštenim objektima,

ili tokom redovnih policijskih kontrola i operativnog rada.

Da li će automobil biti pronađen, zavisi od motiva krađe – da li je vozilo ukradeno radi privremene vožnje, delova ili dalje preprodaje.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju ovog slučaja.