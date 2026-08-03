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Uprava za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu nalazi se u najvišem stepenu pripravnosti i spremna je da u svakom trenutku reaguje u slučaju požara, posebno na otvorenom prostoru, gde su rizici najveći zbog ekstremno visokih temperatura.

Prema aktuelnim prognozama, područje Šumadije zahvatio je toplotni talas koji će biti najizraženiji od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni.

U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina privremeno će oslabiti, uz lokalne nestabilnosti i temperature od 30 do 35 stepeni, nakon čega se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa.

Dugotrajan period veoma visokih temperatura povećava rizik po zdravlje stanovništva, posebno zbog mogućnosti pojave toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije. Najugroženiji su deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i svi koji rade ili duže borave na otvorenom.

Foto: UVS MUP-a Kragujevac

Građanima se preporučuje da izbegavaju direktno izlaganje suncu u periodu od 10 do 17 časova, redovno unose dovoljno tečnosti i, kada god je moguće, borave u rashlađenim prostorijama.

Visoke temperature dodatno povećavaju opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom prostoru. Zbog toga iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu apeluju na građane da budu odgovorni u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljne ostatke i ne bacaju opuške i druge lako zapaljive materijale.

Foto: UVS MUP-a Kragujevac

Svaki uočeni požar potrebno je odmah prijaviti nadležnim službama.

Sve raspoložive snage, ljudstvo i oprema Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu nalaze se u punoj pripravnosti i operativnoj upotrebljivosti kako bi u svakom trenutku mogli da odgovore na potencijalne vanredne događaje i zaštite živote i imovinu građana.

Foto: UVS MUP-a Kragujevac

Pored operativnog delovanja, pripadnici Uprave za vanredne situacije sprovode i preventivne aktivnosti. U saradnji sa JP „Srbijašume“ i nadležnim inspekcijskim službama, svakodnevno obilaze kritične tačke i područja na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga, sa ciljem smanjenja broja požara na otvorenom prostoru.

– Naš prioritet je zaštita života građana i njihove imovine. Sve raspoložive snage Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu su u stanju pune pripravnosti, ali uspeh u sprečavanju požara u velikoj meri zavisi i od odgovornog ponašanja svakog pojedinca. Zato apelujemo na građane da budu oprezni, poštuju propise i svaku sumnju na požar odmah prijave nadležnim službama – izjavio je Zoran Kočović, načelnik Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu.

Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu nastaviće da prati stanje na terenu i sprovodi preventivne i operativne mere kako bi se smanjio rizik od nastanka i širenja požara tokom perioda ekstremno visokih temperatura.