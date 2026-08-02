Slušaj vest

Nesvakidašnji obrt dogodio se u slučaju krađe golfa kabrioleta, koji je pre nekoliko noći nestao ispred porodične kuće u Sremskoj Mitrovici. Nakon što je na društvenim mrežama osvanuo video-prenos uživo (lajv) na kojem se vidi muškarac kako upravlja automobilom za koji vlasnici sumnjaju da je njihov, oni tvrde da su uspeli da utvrde identitet osobe sa snimka i sve informacije proslede policiji.

Podsetimo, vlasnici su odmah nakon krađe prijavili slučaj policiji i putem društvenih mreža zatražili pomoć građana u pronalasku automobila.

U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavio lajv snimak za koji vlasnici tvrde da prikazuje upravo njihov ukradeni automobil u vožnji. Kako navode, zahvaljujući informacijama koje su im dostavili građani, uspeli su da identifikuju muškarca koji se vidi na snimku.

Foto: Kurir/D.Š.

Prema njihovim saznanjima, on se navodno od oko jedan sat posle ponoći vozio ukradenim automobilom zajedno sa suprugom i decom, a vlasnici tvrde i da su dobili informacije da je vozilo odvezeno u Beograd.

Kako kažu, sav prikupljeni materijal – video-snimak, informacije koje su dobili od građana, kao i identitet muškarca za kog sumnjaju da je upravljao vozilom – predali su policiji, koja nastavlja rad na ovom slučaju.

Foto: Kurir/D.Š.

Za sada Ministarstvo unutrašnjih poslova nije zvanično potvrdilo identitet osumnjičenog niti da je automobil pronađen, pa će sve okolnosti biti utvrđene u daljem toku istrage.

Vlasnici se zahvaljuju građanima koji su im dostavljali informacije i poručuju da veruju da će upravo zahvaljujući njima i radu policije slučaj uskoro biti rasvetljen.

Napomena: Sve tvrdnje o identitetu muškarca, njegovom kretanju i lokaciji vozila zasnivaju se na navodima vlasnika automobila i nisu zvanično potvrđene od strane policije.