UKRAO GOLF, PA SNIMAO LAJV DOK GA VOZI? Vlasnik tvrdi da je pronašao muškarca sa snimka, sve informacije predao policiji (FOTO)
Nesvakidašnji obrt dogodio se u slučaju krađe golfa kabrioleta, koji je pre nekoliko noći nestao ispred porodične kuće u Sremskoj Mitrovici. Nakon što je na društvenim mrežama osvanuo video-prenos uživo (lajv) na kojem se vidi muškarac kako upravlja automobilom za koji vlasnici sumnjaju da je njihov, oni tvrde da su uspeli da utvrde identitet osobe sa snimka i sve informacije proslede policiji.
Podsetimo, vlasnici su odmah nakon krađe prijavili slučaj policiji i putem društvenih mreža zatražili pomoć građana u pronalasku automobila.
U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavio lajv snimak za koji vlasnici tvrde da prikazuje upravo njihov ukradeni automobil u vožnji. Kako navode, zahvaljujući informacijama koje su im dostavili građani, uspeli su da identifikuju muškarca koji se vidi na snimku.
Prema njihovim saznanjima, on se navodno od oko jedan sat posle ponoći vozio ukradenim automobilom zajedno sa suprugom i decom, a vlasnici tvrde i da su dobili informacije da je vozilo odvezeno u Beograd.
Kako kažu, sav prikupljeni materijal – video-snimak, informacije koje su dobili od građana, kao i identitet muškarca za kog sumnjaju da je upravljao vozilom – predali su policiji, koja nastavlja rad na ovom slučaju.
Za sada Ministarstvo unutrašnjih poslova nije zvanično potvrdilo identitet osumnjičenog niti da je automobil pronađen, pa će sve okolnosti biti utvrđene u daljem toku istrage.
Vlasnici se zahvaljuju građanima koji su im dostavljali informacije i poručuju da veruju da će upravo zahvaljujući njima i radu policije slučaj uskoro biti rasvetljen.
Napomena: Sve tvrdnje o identitetu muškarca, njegovom kretanju i lokaciji vozila zasnivaju se na navodima vlasnika automobila i nisu zvanično potvrđene od strane policije.
Kurir.rs