Požar je zahvatio krug nekadašnje Fabrike šećera u Ćupriji, a vatrogasne ekipe rade na lokalizaciji i gašenju vatre.
Srbija
DRAMA U ĆUPRIJI! BUKTI POŽAR U KRUGU NEKADAŠNJE FABRIKE ŠEĆERA: Vatra se brzo širi zbog vetra
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Veliki požar zahvatio je krug nekadašnje Fabrike šećera u Ćupriji, a zbog pojačanog vetra vatra se ubrzano širi i otežava intervenciju vatrogasnih ekipa, javlja Ćuprija.net.
Na terenu je angažovano više ekipa Vatrogasno-spasilačke jedinice koje rade na lokalizaciji i gašenju požara kako bi sprečile njegovo dalje širenje.
Kako navodi Ćuprija.net, obim štete nastale u požaru biće poznat nakon što vatra bude ugašena i nadležne službe izvrše uviđaj.
Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.
Nadležne službe apelovale su na građane da ne prilaze mestu požara i da omoguće nesmetan rad vatrogasaca i ostalih službi koje učestvuju u intervenciji.
Kurir.rs/Ćuprija.net
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