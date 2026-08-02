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Veliki požar zahvatio je krug nekadašnje Fabrike šećera u Ćupriji, a zbog pojačanog vetra vatra se ubrzano širi i otežava intervenciju vatrogasnih ekipa, javlja Ćuprija.net.

Na terenu je angažovano više ekipa Vatrogasno-spasilačke jedinice koje rade na lokalizaciji i gašenju požara kako bi sprečile njegovo dalje širenje.

Kako navodi Ćuprija.net, obim štete nastale u požaru biće poznat nakon što vatra bude ugašena i nadležne službe izvrše uviđaj.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.

Nadležne službe apelovale su na građane da ne prilaze mestu požara i da omoguće nesmetan rad vatrogasaca i ostalih službi koje učestvuju u intervenciji.