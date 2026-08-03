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Upčelarskim krugovima, mesec avgust smatra se za početak nove pčelarske godine. Tim povodom, više od polovine članova Udruženja pčelara Bojnik, okupilo se u selu Gornje Brijanje, na pčelinjaku Nebojše Stojkovića, kako bi u radnoj atmosferi razmenili iskustva u pčelarenju.

Domaćin je najpre prisutnima predstavio svoj način rada na pčelinjaku, obradivši više interesantnih tema i ideja koje su ostali pčelari pozitivno prokomentarisali tokom razmene iskustava.

U zajedničkom ručku koji je domaćin organizovao, razmenjivala su se i ostala iskustva ali i problemi sa kojima se pčelari susreću tokom godine.

Kurir.rs/Jugmedia

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