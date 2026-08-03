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Dunav je dostigao istorijski minimum, a povlačenje njegovih voda otkrilo je tragove davno izgubljenog sveta. Duboko ispod površine ove moćne reke, u srcu Đerdapske klisure, decenijama počiva priča o Adi Kale, ostrvu koje je nestalo sa karte Evrope i postalo poznato kao Đerdapska Atlantida.

Malo dunavsko ostrvo, dugo svega nekoliko kilometara, vekovima je bilo mesto susreta različitih kultura. Smešteno nedaleko od Oršave, na granici današnje Srbije i Rumunije, Ada Kale menjala je gospodare kroz istoriju – od vremena Osmanskog carstva do Austrougarske, ali je uprkos tome sačuvala poseban duh Orijenta.

Popločane ulice, kamene kuće, miris duvana, male zanatske radnje i čuvena džamija sa visokim minaretom činili su da ovo ostrvo izgleda kao da je istrgnuto iz neke druge epohe. Posetioci su dolazili sa svih strana Evrope kako bi osetili atmosferu mesta koje je živelo svojim ritmom, daleko od užurbanog sveta.

Foto: Marko Karovic

Posebno mesto na ostrvu zauzimala je proizvodnja čuvenih slatkiša, ratluka i mirisnog duvana, po kojima je Ada Kale bila poznata širom regiona. Meštani su govorili da ostrvo ima svoj mir, svoju tišinu i svoj način života koji se nigde drugde nije mogao pronaći.

Međutim, dolazak velikih infrastrukturnih projekata promenio je sudbinu ovog malog raja na Dunavu. Izgradnja hidroelektrane Đerdap dovela je do podizanja nivoa vode, a ostrvo je bilo osuđeno na nestanak. Pre potapanja, deo stanovništva je preseljen, a neki objekti su pokušani da budu spaseni.

Najpoznatiji simbol ostrva, džamija Ada Kale, demontirana je kamen po kamen i preneta na obližnje ostrvo Šimijan u Rumuniji, gde i danas podseća na nekadašnji život. Deo stanovnika raselio se širom regiona, noseći sa sobom uspomene na dom koji više nije postojao.

Danas, kada je vodostaj Dunava nizak, ponekad se pojave ostaci nekadašnje Ade Kale. Iz vode izranjaju tragovi zidova i građevina, budeći nostalgiju i podsećajući da ispod mirne površine velike reke i dalje počiva jedan izgubljeni svet.

Ada Kale јe zauvek nestala u u Dunavu 1970. godine. Danas se nalazi na oko 30 metara ispod nivoa reke.

Ada Kale nije bila samo ostrvo. Bila je priča o ljudima, kulturama i vremenu koje je nestalo. Zato je mnogi i danas nazivaju Đerdapskom Atlantidom, mestom koje je Dunav sakrio, ali ga istorija nije zaboravila.