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Na međunarodnom festivalu Clarinettomania, koji je organizovala Accademia Italiana del Clarinetto, u periodu od 21. do 25. jula 2026. godine, na poziv umetničkog direktora festivala, Pjera Vinćentija, nastupili su klarinetisti iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Mađarske... Jedini predstavnik Srbije na ovom međunarodnom festivalu bio je profesor klarineta na Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici Andrija Blagojević, a inače rođeni Kruševljanin.

Foto: Privatna Arhiva

- Italija je lepa zemlja bogate kulture i istorije, drago mi je što sam ponovo imao prilike da je posetim. Prvi put sam svirao u Italiji 2013. godine, na festivalu ClarinetFest, koji je, u organizaciji International Clarinet Association, održan u Asiziju. Pre dve godine sam svirao u Salernu, na 13th European Clarinet Congress, u organizaciji European Clarinet Association. Ove godine je Accademia Italiana del Clarinetto organizovala festival pod nazivom Clarinettomania, u Čezeni, gradu poznatom po najstarijoj javnoj biblioteci u Evropi, koju je pod svoju zaštitu stavio UNESCO. Mnogobrojni učesnici festivala nastupali su tokom pet dana u više dvorana u Čezeni.

Andrija je održao solistički resital u koncertnoj sali Muzičkog instituta "Arcangelo Corelli".

Foto: Privatna Arhiva

- Svirao sam kompozicije Pendereckog, Obradovića, Despića i Ozgijana - pojašnjava Blagojević - a nisam propustio ni da slušam koncerte svojih kolega iz različitih zemalja i da sa njima razmenim mišljenja o mnogim stručnim pitanjima. Susreti predstavnika različitih kultura, kojima je zajednička ljubav prema muzici i klarinetu, uvek su osvežavajući i podsticajni za dalji rad na sopstvenom i usavršavanju svojih studenata.

Profesor Blagojević je nedavno bio član žirija na međunarodnom takmičenju pod nazivom The Scandinavian International Instrumental Music Competition 2026. Pitali smo ga i o predstojećim međunarodnim aktivnostima.

Foto: Privatna Arhiva