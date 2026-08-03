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JP „Putevi Srbije“ najavilo je više radova na državnim putevima tokom avgusta, zbog kojih će na pojedinim deonicama biti izmenjen režim saobraćaja. Radovi će se izvoditi tokom svetlog dela dana, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju i opremu.

Prvi radovi počeli su danas 3. avgusta na državnom putu I A reda broj 1, na deonici petlja Beška – petlja Novi Banovci, gde će se do 5. avgusta izvoditi redovno održavanje, odnosno košenje trave u srednjem pojasu.

Tokom izvođenja radova biće zatvorena preticajna saobraćajna traka u zoni radova, u dužini do pet kilometara, navodi JP „Putevi Srbije“.

Od 4. do 8. avgusta, na državnom putu I A reda broj 3, na deonici petlja Dobanovci – granični prelaz Batrovci, u oba smera, izvodiće se radovi na popravci oštećene zaštitne sigurnosne ograde za vozila.

U zavisnosti od lokacije izvođenja radova, odnosno da li se radovi obavljaju na bankini ili u srednjem pojasu, za saobraćaj će biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka u dužini do 200 metara.

U sredu, 5. avgusta, na istoj deonici, odnosno na državnom putu I A reda broj 3, biće izvođeni i radovi na učvršćivanju solarnih panela na čeonoj naplatnoj stanici Šimanovci.

Radovi će trajati od 8.30 do 16 časova, a u zoni izvođenja biće zatvorena zaustavna saobraćajna traka u oba smera.

Istog dana, 5. avgusta, od 7 do 16 časova, izvodiće se radovi na profilisanju odnosno sečenju dekorativnog žbunastog rastinja u srednjem pojasu na državnom putu I M reda broj 12, na deonici petlja Aerodrom – Aerodrom „Nikola Tesla“, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu, a za saobraćaj će biti zatvorena leva vozna saobraćajna traka.

Na državnom putu I A reda broj 3, na deonici petlja Dobanovci – granični prelaz Batrovci, do 30. avgusta 2026. godine traju radovi na košenju trave u putnom pojasu, uključujući razdelni pojas, bankine i ostale zelene površine.

U zoni radova biće zatvorena preticajna traka u dužini do jednog kilometra ili zaustavna traka u dužini do pet kilometara.

Do 31. avgusta 2026. godine izvode se i radovi u okviru VI faze sanacije klizišta Puckaroš, na državnom putu II A reda broj 100, na deonici Petrovaradin – Sremski Karlovci.

Za vreme radova saobraćaj se odvija dvosmerno, uz povremeno naizmenično propuštanje vozila prema ručnoj regulaciji tokom svetlog dela dana.