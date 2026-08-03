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Prema informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza beleže se zadržavanja od najduže pola sata.

Na graničnom prelazu Preševo, na izlazu, putnička vozila se zadržavaju 20 minuta, a isto toliko čekaju i na ulazu, dok se na Gradini na ulazu i izlazu zadržavaju pola sata.

Na teretnim terminalima na graničnom prelazu Batrovci vozila se na izlazu zadržavaju sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

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