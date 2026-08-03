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Nije baš velika razlika, ali je u lozničkom porodilištu ipak stiglo šest julskih beba više nego u istom mesecu prošle godine. Ovoga jula svet je ugledalo 95 novorođenčadi, 47 dečaka i 48 devojčica, pa je rezultat bolji nego lani kada je bilo 89 prinova.

Prema podacima ZC u prvih sedam meseci ove godine rođene su 542 bebe, 296 dečaka i 246 devojčica, što je 44 više nego u istom periodu prošle što samo može da raduje, i budi nadu da će prolazno vreme sve do kraja godine biti bolje od lanjskog.

Lane je u lozničkom porodilištu svet ugledalo 878 beba, od kojih osam blizanaca, 430 devojčica i 448 dečaka. To je bilo čak 68 manje nego 2024. kada je stiglo 946 beba, i bilo bi više nego dobro da rode nastave što češće da posećuju loznički kraj kako bi na kraju godine u knjigu rođenih bilo bar više od 950 upisanih.

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