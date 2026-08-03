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Požar koji je danas izbio u ataru sela Venčani kod Aranđelovca, uspešno je lokalizovan i ugašen. Vatra je suzbijena zahvaljujući brzoj i koordinisanoj akciji vatrogasno-spasilačkih jedinica, dobrovoljnih vatrogasaca, komunalnih službi i meštana.

Požar je izbio danas u 15.59 časova u ataru sela Venčani, a potom se proširio ka području opštine Sopot. Vatrom je bilo zahvaćena površina od približno 7 - 8 hektara, od čega se oko 4 hektara nalazi na teritoriji opštine Aranđelovac. Goreli su suva trava, nisko rastinje, bale sena i deo šumskog pojasa.

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Foto: UVS MUP

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji pripadnika Vatrogasno-spasilačkog voda Aranđelovac, Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Sopot, Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Prota Mateja Nenadović“ iz Venčana, JKP „Bukulja“, kao i meštana koji su pružili pomoć na terenu, požar je u kratkom roku stavljen pod kontrolu, nakon čega je u potpunosti ugašen.

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Foto: UVS MUP

Načelnik Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu, Zoran Kočović istakao je da je uspešno gašenje požara rezultat dobre koordinacije svih službi i odgovornih učesnika na terenu.

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Foto: UVS MUP

„Brza reakcija i zajedničko delovanje profesionalnih vatrogasno-spasilačkih jedinica, dobrovoljnih vatrogasaca, komunalnih službi i građana još jednom su pokazali koliko su koordinacija, spremnost i solidarnost važni u zaštiti ljudi, imovine i prirode. Zahvaljujem svim učesnicima na požrtvovanosti i profesionalnom angažovanju“, izjavio je načelnik Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu, Zoran Kočović. On je još jednom apelovao na građane da ne spaljuju biljne ostatke, da ne bacaju neugašene opuške i druge lako zapaljive materije, da se odgovorno ponašaju u prirodi, a da ukoliko primete vatru, odmah o tome obaveste nadležne.

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Davor Vidović, Španija, požari