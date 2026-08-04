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Na Drini nema apokaliptičnih scena kao na Dunavu iako je njen vodostaj niži, ali je i dalje dovoljan da Lozničani imaju dovoljno vode za piće. Izvorišta lozničkog JP ''Vodovod i kanalizacija'' crpe vodu iz njenog aluviona, i mada izdašnost bunara jeste smanjena, nije na maksimalnom kapacitetu, zadovoljavajuća je za letnji period, navode u u preduzeću.

Višednevne visoke temprature dovode do povećanja potrošnje vode, a tokom vikenda bilo je i kvarova koji su pravili izvesne probleme, ali su u hodu otklanjani.

Foto: Kurir/T.Ilić

- Zbog prevelike potrošnje postoji mogućnost da pojedini potrošači imaju slabiji pritisak u mreži. Tokom noći on se reguliše i od nekih pet sati ujutru zapunjeni su svi rezervoari pa ne bi trebalo da bude problema. Od vodostaja reke Drine zavisi naše vodosnabdevanje, a trenutno u sistem šaljemo 325 litara u sekundi – kažu iz preduzeća.

Navode da u ovom trenutku restrikcije nisu u planu, ali ponavljaju apel potrošačima da se voda iz gradskog vodovoda koristi namenski, a nikako za rashlađivanje pločnika, zalivanje travnjaka, useva i sportskih terena, punjenje bazena, pranje automobila, i slično. Ističu da se samo odgovornim ponašanjem i racionalnom potrošnjom mogu izbeći problemi i omogućiti da svi imaju dovoljno vode za svakodnevne potrebe. Od petak su radnici preduzeća zajedno sa komunalnom milicijom obilazili teren i opominjali one koji se ne ponašaju u skladu sa apelom o namenskoj potrošnji. To će biti nastavljeno i narednih dana, a neodgovorni upozoravani da promene ponašanje.

Foto: Kurir/T.Ilić