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Na jednom od najfrekventnijih putnih pravaca u Sremu, kojim svakodnevno prolazi veliki broj putničkih vozila, teretnjaka i kamiona na putu ka Bosni i Hercegovini, od ponedeljka počinju obimni radovi na rekonstrukciji puta Noćaj–Radenković.

Pored ove deonice, građevinske ekipe nastavljaju radove i kroz centar Noćaja, zatim na putu prema Salašu Noćajskom, kao i na deonici kroz Salaš Noćajski do krivine prema Mačvanskoj Mitrovici.

Kako je najavljeno, biće urađena potpuna rekonstrukcija kolovoza, a planirano je da radovi na pojedinim deonicama traju oko mesec i po dana.

Reč je o putnom pravcu koji ima veliki značaj za saobraćaj u Mačvi i Sremu, jer predstavlja jednu od važnih veza prema graničnom prelazu sa Bosnom i Hercegovinom. Ovom trasom svakodnevno saobraćaju brojni kamioni, poljoprivredna mehanizacija i putnička vozila, zbog čega se od vozača očekuje dodatna opreznost tokom izvođenja radova.

Prilikom obilaska radova u Noćaju, gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović izjavio je da će rekonstrukcija obuhvatiti najopterećenije deonice, uz rešavanje pojedinih infrastrukturnih problema.

– Pred nama su ozbiljni radovi. Trudićemo se da rešimo i problem ćuprija, s obzirom na velike nagibe i činjenicu da ovim putem prolazi veliki broj teških kamiona, rekao je Nedimović.

Po završetku radova očekuje se bezbedniji i kvalitetniji saobraćaj na ovoj važnoj saobraćajnici, koja povezuje sela u mačvanskom delu Sremske Mitrovice i predstavlja jedan od značajnih pravaca prema Bosni i Hercegovini.