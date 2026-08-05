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Oni koje se bave akvaristikom ističu da ukoliko odlučite da ribice budu deo vašeg života strogo vodite računa o održavanju vode u akvarijumu, da bi ih sačuvali.

U specijalizovanim radnjama veliki je izbor i ribica, ali i akvarijuma.

Foto: Kurir/T.S.

Za održavanje akvarijuma najvažnija je čistoća i temperatura vode

- “Akvaristika“ je u Vranju dosta razvijena, ali je nekako stavljena negde na marginu. Ljudi čuvaju ribice, ali nešto ne potenciraju da nekome prenesu to interesovanje, to sam primetio“, kaže prodavac D.T. i dodaje:

- Baš ko voli niko ne navaljuje nekome uzmi akvarijum i tako nešto, ne radim ni ja to. Mnogo je ljudi koji kada šetaju parkom dođu i da vide ribice bez da budu kupci, ali oni pravi kupci postoje. I čuvaju se ribice i ima interesovanja i uvek ima novih koji počinju da čuvaju, neki su prestali naravno, ali zato uvek ima novih ljubitelja“.

Foto: Kurir/T.S.

Ukoliko se odlučite da ribice i akvarijum unesete u svoj dom pridržavajte se strogo ovih pravila.

Evo kako treba održavati akvarijum

- Potrebna je najpre kompletna oprema u akvarijumu, filter, pumpa za vazduh i grejač . Da se filter očisti i opere na nekih nedelju dana da se voda osvežava od 10 do 20 odsto od ukupne količine u akvarijumu, takođe na nedelju dana, jer to je deo prirode - savetuje D.T.

Ribice se u specijalizovanim prodavnicama prodaju po ceni od 200 do 500 dinara po komadu, zavisno od vrste.

Foto: Kurir/T.S.

Koliki je njihov broj u akvarijumu zavisi od njegove veličine, po ribici potrebno je tri litra vode. Akvarijum od 50 litara pogodan je za 20 do 25 manjih ribica.

„Ovo je najčistija stvar. Ako se uhvati jedan režim održavanja to može da traje godinama i godinama“.

Cena akvarijum zavisi od veličine i košta u proseku deset do dvanaest hiljada dinara, klasičini, ali ima i onih modernijeg dizajna koji koštaju duplo više.

Foto: Kurir/T.S.

Izbor akvarijuma zavisi i od prostora u kome će biti postavljen. Najmanji je kugla akvarijum. Sa filterom košta tri hiljade dinara.