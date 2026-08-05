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Na teritoriji grada Užica počeli su značajni radovi na putnoj infrastrukturi, a uskoro se očekuju i početak i nastavak radova na dugo čekanim projektima.

- Trenutno, među najznačajnijim radovima je rekonstrukcija državnog puta Užice – Bajina Bašta preko Kadinjače, na deonici od Kadinjače ka Zaglavku, gde se saniraju tri velika klizišta. Nakon toga će biti nastavljena rekonstrukcija ukupno 12 kilometara ovog važnog putnog pravca – rekao je Miodrag Petković, član Gradskog veća grada Užica.

Foto: Kurir/Z.G.

On je rekao da su ova i druge investicije od velikog značaja za građane, privredu i bezbednost saobraćaja.

- Svi ovi projekti, od auto-puta, obilaznice i tunela, do rekonstrukcije lokalnih puteva, međusobno su povezani i predstavljaju osnovu za dalji ekonomski razvoj Užica i čitavog kraja. Oni će omogućiti bolju povezanost, veću bezbednost, rast privrede i bolji kvalitet života naših sugrađana - rekao je Petković.

Obilaznica kod Užica se uveliko radi i kako saznajemo čekaju se da stignu delovi mosta iz Kine, koji bi trebalo da spoji levu i desnu stranu klisure reke Đetinje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nedavno boraveći u užičkom selu Drežnik rekao da radovi na tunelu ispod Kadinjače trebalo bi da počnu za dva meseca, a da je završena tenderska dokumentacija i izabrani ponuđači.

Foto: Kurir/Z.G.

Pored toga, Petković je rekao da se još realizuju rekonstrukcije puteva Ada–Vrela–Ljubanje ka Drežniku, Drežnik–Severovo, kao i pripreme za radove na deonici Tornik–Metaljka i putu Kadinjača–Jelova gora.