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Posle osam decenija, koliko je najmanje proveo na drinskom dnu, prekriven gomilom šljunka, nemački pukomitraljez MG 34 našao se u Muzeju Jadra zahvaljujući Nemanji Rikaloviću, iz Lipničkog Šora kod Loznice. Iz Drine ga je izvukao u nedelju, a već danas predao istoričaru Stefanu Viliću da, posle obavljenih priprema, postane deo stalne muzejske postavke ove ustanove otvorene pre četiri decenije.

Posle obavljene papirologije puškomitraljez je preuzet, a Rikalović kaže da ga je našao sasvim slučajno, dok je sa suprugom boravio na Drini kod vikenda naselja u lozničkom selu Jelav.

- Reka je bila čista, bistra i odjednom sam ugledao u šljunku, na oko metar i po dubine, šuplju cev i uz nju dve nogare. Zaronio sam i izvukao puškomitraljez, dosta načet korozijom jer je decenijama stajao u vodi. Oružje koje sam kao dete gledao u partizanskim filmovima, u rukama legendarnih Bate Živojinovića i Ljubiše Samardžića imao sam u rukama i bilo je baš interesantno, kao ispunjen dečji san. Obavestio sam o svemu policiju i onda odlučio da je najbolje da ga predam Muzeju Jadra gde će znati šta da rade sa njim. Danas sam oružje doneo i drago mi je što će u buduće biti na pravom mestu. To je deo naše istorije i treba da bude sačuvan – kaže Rikalović, pripadnik lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice.

1/7 Vidi galeriju Loznički vatrogasac pronašao nemački puškomitraljez Foto: T.Ilić

On kaže da bi svako ko nađe, ili poseduje sličan predmet trebao da ga da nadležnim institucijama osim ukoliko nije deo porodične istorije i ima određenu sentimentalnu vrednost. Najgore je da takvi predmeti budu uništeni, ili ostvaljeni da propadaju, a mogu se predati muzejima. Vilić kaže je da nađeni puškomitraljez poprilično interesantan model, ali da je još dragoceniji gest Rikalovića koji je imao svest da je mnogo značajnije da ga preda muzeju na čuvanje, nego da ovo oružje zadrži za sebe.

- To je retkost i bilo bi lepo kada bi svi kada nađu, ili poseduju ovakve i slične predmete postupali kao on. Zaista je dragoceno da je neko svestan šta ovo znači za muzej, da su ovo mesta gde se čuvaju naša kulturna dobra, i gde svi imaju priliku da ih vide. Nađeno oružje biće poslato na konzervaciju, dugo je stajalo u reci, po njemu su se nahvatali kamenčići i to sve treba stručno očistiti. Uglavnom, kada to bude obavljeno biće deo naše stalne postavke, dela koji se odnosi na period Drugog svetskog rata – kaže Vilić.

Objašnjava da je u pitanju puškomitraljez MG 34 koji je koristila nemačka vojska, ali i da je on imao određene varijacije.

- MG 34 bio je kompleksnije izrade, mnogo je bila veća potrošnja čelika za njegovu proizvodnju. Loše je reagovao na nečistoće, umeo je da zaglavi pa je zbog tih nedostataka pešadiji trebao jednostavniji puškomitraljezom, istih svojstava, i prešli su da rade MG 42. Oba modela u našem narodu poznata su kao ''šarac''. Ovaj, izvađen iz Drine bio je lakši za upotrebu u skučenom prostoru, imao je i mogućnost poluautomatske paljbe, a često je postavljan na kamione, tenkove, motore sa prikolicom, i dosta je korišćen – kaže Vilić zadovoljan što je zahvaljujujući Rikaloviću ovaj primerak završio u Muzeju Jadra.