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Putnička vozila čekaju sat vremena na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Horgoš, dok je na Gradini i Preševu zadržavanje po 20 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije, za teretna vozila zadržavanja ima na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Šid, dva sata, kao i na Batrovcima, sat vremena.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od preduzeća "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

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