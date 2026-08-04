Na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila čekaju sat vremena, dok su zadržavanja na Gradini i Preševu po 20 minuta, saopštava AMSS.
Srbija
GUŽVE NA HORGOŠU, ČEKA SE PO SAT VREMENA! AMSS objavio podatke sa granica tokom večeri: Evo kakvo je stanje na ostalim prelazima
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Putnička vozila čekaju sat vremena na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Horgoš, dok je na Gradini i Preševu zadržavanje po 20 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije, za teretna vozila zadržavanja ima na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Šid, dva sata, kao i na Batrovcima, sat vremena.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od preduzeća "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
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