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Visoke temperature smetaju i životinjama u Zoološkom vrtu, pa hranitelji imaju više posla oko rashlađivanja životinja.

Prskalice sa vodom za orošavanje, uvek pun bazen i nekoliko puta tokom dana dodatno rashlađivanje hladnom vodom, tako ove vrele dane provodi medved Miša u jagodinskom Zoovrtu.

Foto: Prinskrin Youtube

„Svakog dana pratimo njegovo ponašanje rashlađujemo ga dobije hladne poslastice da izdrži ove tropske dane. Najviše voli ribu da jede, uglavnom skuša ili papeline uglavnom mu dajemo sada pošto tropske vrućine su tu hladne poslastice dobijaju slatke i voće isto lubenicu ali hladnu uživa u hrani", objašnjava Uroš Milanović, radnik u zoovrtu.

Iako su mnoge od pedesetak životinjskih vrsta koliko ih je trenutno u zoovrtu u Jagodini poreklom sa afričkog kontinenta visoke temperature im baš i ne prijaju jer su od rođenja na ovom podneblju i adaptirane su na našu klimu.

Foto: Prinskrin Youtube

„Ove životinje koje su iz Azije, Afrike iz nekih žarkih predele više su adaptirane na našu klimu tako da i one teško podnose ove velike vrućine, a pogotovu ove naše, ove domaće životinje koje ovde imamo i ono što je najbitnije to je da imaju dosta tečnosti da imaju puno vode i stalno im se doliva sveža voda to je ono što je njima u ovom periodu najpotrebnije", objašnjava Biserka Jakovljević, direktorka Zoo vrta u Jagodini.

Najviše rashlađivanja potrebno je krupnim životinjama koje imaju krzno. Mnoge se tokom dana povlače u zatvorene zimovnike koji su u hladu, a da vrućine nekima i gode pokazuje slika pačića koji su iako stari tek nekoliko dana stalno sa mamom u bazenu.