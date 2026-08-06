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Građani Trstenika i brojni posetioci od sada mogu besplatno da koriste WiFi4WB mrežu u samom centru grada, zahvaljujući novoj javnoj Wi-Fi zoni koja je postavljena u parku ispred zgrade Opštine Trstenik.

Uspostavljanjem besplatne bežične mreže unapređena je dostupnost digitalnih usluga, a građanima, turistima, učenicima, studentima i svim ostalim korisnicima omogućena je jednostavna i pouzdana internet veza na jednoj od najprometnijih gradskih lokacija.

TRSTENIK, centar, zgrada Opštine.jpg
Foto: Kurir/Ž.M.

Projekat je realizovan u okviru inicijative WIFI4WB, koja je deo programa EU4Digital. Njegovu realizaciju podržali su Evropska unija i Vlada Savezne Republike Nemačke, dok projekat sprovodi nemačka razvojna agencija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Kurir.rs

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