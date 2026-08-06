Slušaj vest

Neprijatan prizor jutros je iznenadio prolaznike koji su se zatekli na starom putu Čačak - Kraljevo u selu Slatina. Odmah pored glavnog puta neko je "parkirao" gomilu smeća. Meštani kažu da je ova divlja deponija nastala odjednom, skoro preko noći.

- Baš je užasno, smeće je na sve strane, odmah pored groblja. Ne možemo normalno ni da priđemo i zapalino sveću našim najmilijima - kaže za RINU jedan od meštana.

Divlja deponija u selu Slatina kod Čačka Foto: RINA

Apeluje se na nadležne službe da hitno reaguju na ovoj deonici, jer na ovako visokim temperaturama svaki gram nepredviđeno odloženog smeća može biti veliki rizik.

- Nadamo se da će nadležni doći i ovo brzo ukloniti. Velika je vrućina, širi se smrad - dodaju meštani.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaVELIKI RADOVI NA JEDNOM OD NAJPROMETNIJIH PUTEVA KA BOSNI! Kreće potpuna rekonstrukcija deonice Noćaj–Radenković
rekonstrukcija puta mehanizacija
SrbijaPOČELI VELIKI RADOVI NA PUTNOJ INFRASTRUKTURI U UŽICU: Investicije od velikog značaja za građane, privredu i bezbednost saobraćaja
Foto Grad Užice - Kadinjaca 2.jpg
SrbijaNAJČISTIJI HOBI KOJI OBOŽAVAJU NAJMLAĐI: Za sve koji vole životinje, ali nemaju prostora, a imaju puno obaveza - ovo je PUN POGODAK
RIBICA2.jpg
SrbijaOVAKO IZGLEDA VRELINA NA SRPSKIM NJIVAMA: Srđan ima hektare pod kupusom, sistemi za navodnjavanje rade bez prestanka
kupus-njiva-foto-rina_1.jpg