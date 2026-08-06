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Neprijatan prizor jutros je iznenadio prolaznike koji su se zatekli na starom putu Čačak - Kraljevo u selu Slatina. Odmah pored glavnog puta neko je "parkirao" gomilu smeća. Meštani kažu da je ova divlja deponija nastala odjednom, skoro preko noći.

- Baš je užasno, smeće je na sve strane, odmah pored groblja. Ne možemo normalno ni da priđemo i zapalino sveću našim najmilijima - kaže za RINU jedan od meštana.

1/6 Vidi galeriju Divlja deponija u selu Slatina kod Čačka Foto: RINA

Apeluje se na nadležne službe da hitno reaguju na ovoj deonici, jer na ovako visokim temperaturama svaki gram nepredviđeno odloženog smeća može biti veliki rizik.

- Nadamo se da će nadležni doći i ovo brzo ukloniti. Velika je vrućina, širi se smrad - dodaju meštani.