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Narodna biblioteka Užice započela je rekonstrukciju Dečjeg odeljenja zahvaljujući sredstvima dobijenim na konkursu Ministarstva kulture za bibliotečko-informacionu delatnost, kao i uz podršku Grada Užica.

U ovoj ustanovi kulture ističu da će radovi doprineti lepšem i funkcionalnijem prostoru za najmlađe čitaoce, a realizuju se u godini kada biblioteka obeležava 170 godina od osnivanja prvog čitališta.

- Dečje odeljenje dugo nije bilo renovirano, zbog čega je obnova bila neophodna. Na konkursu Ministarstva kulture konkurisali smo projektom „170 godina kulture čitanja“ i dobili deo sredstava. Podršku smo dobili i od Grada Užica, tako da možemo da realizujemo planirane radove - rekla je direktorka Narodne biblioteke Užice Dušica Murić.

Foto: Davor/fotoklikgradiska@gmail.com

Prema njenim rečima, planirana je zamena podne obloge, krečenje prostora, postavljanje gips-kartonskih ploča umesto postojeće lamperije, kao i obezbeđivanje dodatnog prostora za smeštaj knjiga. Biće obnovljen i deo nameštaja, pre svega stolice koje koriste najmlađi posetioci.

- Sredstva nisu velika, ali će promene biti vidljive. Prostor će biti svetliji, vedriji i prijatniji za boravak dece i svih korisnika biblioteke - kaže direktorka.

Foto: Kurir/Z.G

Povodom velikog jubileja, 170 godina od osnivanja prvog čitališta, 19. avgusta u Narodnom pozorištu biće održana Svečana akademija, a narednog dana na platou Biblioteke biće organizovan besplatan program za sugrađane – monodrama „Reči o svečoveku“, u izvođenju glumca Nebojše Dugalića.