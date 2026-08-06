ALARM ZBOG NISKOG VODOSTAJA! Građanima jedne srpske opštine stigao hitan apel, evo šta mora da se izbegava dok traje sušni period
Opština Lučani apelovala je na građane da vodu koriste racionalno i isključivo za osnovne životne potrebe zbog izuzetno niskog vodostaja na vodosistemu "Rzav", prenose agencije.
Kako je navedeno, nepovoljne hidrološke prilike dovele su do smanjenog priliva vode, što se odrazilo i na količinu vode koja je dostupna korisnicima.
Nadležni apeluju na građane da vodu koriste racionalno i odgovornim ponašanjem pomognu u očuvanju stabilnosti sistema vodosnabdevanja, posebno u periodu otežanih uslova.
Preporučuje se da se voda ne koristi za zalivanje bašti, voćnjaka, povrća, travnjaka i drugih zelenih površina, kao ni za punjenje bazena, pranje dvorišta, trotoara i vozila.
Iz opštine poručuju da će savesno korišćenje vode svih građana doprineti tome da se i tokom perioda smanjenog dotoka obezbedi što urednije i stabilnije snabdevanje.
Kurir.rs