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Opština Lučani apelovala je na građane da vodu koriste racionalno i isključivo za osnovne životne potrebe zbog izuzetno niskog vodostaja na vodosistemu "Rzav", prenose agencije.

Kako je navedeno, nepovoljne hidrološke prilike dovele su do smanjenog priliva vode, što se odrazilo i na količinu vode koja je dostupna korisnicima.

Nadležni apeluju na građane da vodu koriste racionalno i odgovornim ponašanjem pomognu u očuvanju stabilnosti sistema vodosnabdevanja, posebno u periodu otežanih uslova.

Preporučuje se da se voda ne koristi za zalivanje bašti, voćnjaka, povrća, travnjaka i drugih zelenih površina, kao ni za punjenje bazena, pranje dvorišta, trotoara i vozila.

Iz opštine poručuju da će savesno korišćenje vode svih građana doprineti tome da se i tokom perioda smanjenog dotoka obezbedi što urednije i stabilnije snabdevanje.