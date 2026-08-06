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LOZNICA – Zbog velikih vrućina koje traju već nekoliko dana, a nema kiše na vidiku, od juče je ponovo Zdravstveni centar Loznica organizovao dežurstvo medicinskog osoblja i punkt za pružanje prve medicinske pomoći na šetalištu kod Vukovog doma kulture.

Kao što je to bilo i nekoliko vrelih dana krajem juna, punkt će, raditi svakodnevno, od 11 do 16 časova, dok traje period najavljene velike vrućine.

Na punktu je angažovano medicinsko osoblje koje će građanima meriti krvni pritisak i nivo šećera u krvi, a u slučaju potrebe i pogoršanja zdravstvenog stanja odmah kontaktirati Službu hitne medicinske pomoći.

Lekari apeluju na građane, posebno starije dobi, hronične bolesnike, trudnice i decu, da se pridržavaju preporuka nadležnih službi, izbegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unose dovoljne količine tečnosti i u slučaju zdravstvenih tegoba, odmah obrate medicinskom osoblju na punktu, ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Građani dolaze na punkt, uglavnom kontrolišu pritisak i traže savete kako da preguraju tropske dane i noći kada temperatura ne silazi ispod 20. podeljka.

U Loznici je juče u 14 časova izmereno 38 stepeni, za danas je najavljeno isto, a u petak ''zahlađenje'' od jutarnjih 21 do 34 stepeni, tako da će i narednih dana ''goreti'' more i ''topiti'' se planine.