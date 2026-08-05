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U ponedeljak uveče, oko 20.40 časova, pripadnici Granične policije u rumunskom mestu Svinica spasili su državljanina Srbije koji se našao u životnoj opasnosti na Dunavu.

Nadležni su o incidentu obavešteni putem poziva na broj 112, nakon čega je patrola Granične policije, koja se već nalazila na terenu, brzo stigla na mesto događaja.

Spasioci su zatekli muškarca kako pluta na bovi i doziva pomoć. Dunavska struja odnela ga je do područja u blizini mesta Svinica u okrugu Mehedinci.

Policajci su ga bezbedno izvukli na obalu, a potom je pozvana ekipa Hitne pomoći. Muškarcu je ukazana prva medicinska pomoć, nakon čega je prevezen u bolnicu radi daljih pregleda.

Kada se oporavio, ispričao je da je zaspao na bovi i nije primetio da ga je rečna struja odnela niz Dunav.