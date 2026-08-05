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Prema informacijama gradonačelnika Kraljeva, na području između Ušća i Polumira trenutno su aktivna četiri požara.

Vatrogasne ekipe su na terenu, a prema prvim informacijama jedan požar je stavljen pod kontrolu, dok se očekuje da će i drugi uskoro biti lokalizovan.

Nadležne službe prate situaciju i rade na gašenju požara.

Kurir.rs/Informer

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