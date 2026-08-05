Na području između Ušća i Polumira aktivna su četiri požara, a vatrogasne ekipe rade na njihovom gašenju. Jedan požar je stavljen pod kontrolu, dok se očekuje lokalizacija još jednog.
Srbija
BUKTE ČETIRI POŽARA KOD KRALJEVA: Vatrogasci na terenu, jedan stavljen pod kontrolu
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Prema informacijama gradonačelnika Kraljeva, na području između Ušća i Polumira trenutno su aktivna četiri požara.
Vatrogasne ekipe su na terenu, a prema prvim informacijama jedan požar je stavljen pod kontrolu, dok se očekuje da će i drugi uskoro biti lokalizovan.
Nadležne službe prate situaciju i rade na gašenju požara.
Kurir.rs/Informer
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