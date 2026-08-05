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Veliki požar u Deliblatskoj peščari ne jenjava, a u borbu sa vatrenom stihijom uključeni su svi raspoloživi kapaciteti MUP-a.

Na terenu su desetine vatrogasaca-spasilaca, više vozila i helikopteri koji iz vazduha gase požarište, dok ekipe pokušavaju da spreče dalje širenje vatre.

Kako je saopštio potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, Ministarstvo unutrašnjih poslova angažovalo je sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete u gašenju požara u Deliblatskoj peščari.

00:48 Požar u Deliblatskoj peščari Izvor: Kurir

Otkrio je da su angažovani helikopteri Helikopterske jedinice H145 i H215 Super Puma, dok je na požarište stigao i helikopter Kamov Ka-32 kako bi se dodatno pojačali kapaciteti za gašenje požara iz vazduha.

Na Instagram profilu "192_rs" objavljen je snimak koji prikazujekatastrofalne razmere požara u Deliblatskoj peščari, a na njemu se vidi kako ogroman plamen guta rastinje i drveće:

„Na terenu su angažovana 32 vatrogasca-spasioca iz Kovina, Pančeva, Bele Crkve i Vršca sa 12 vozila, uz podršku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Beograda, Zrenjanina i Smedereva. Na mestu intervencije nalazi se i pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, koji neposredno koordinira aktivnostima na gašenju požara.

1/8 Vidi galeriju Veliki požar koji je zahvatio Deliblatsku peščaru angažovao je kompletne kapacitete Ministarstva unutrašnjih poslova. Foto: Kurir

Požar je izbio 2. avgusta u mestu Šumarak, u Deliblatskoj peščari. Prvo požarište lokalizovano je 3. avgusta na površini od oko četiri hektara, dok je drugo lokalizovano na površini od oko dva hektara.

Naši pripadnici nastavljaju intenzivne aktivnosti na potpunoj likvidaciji svih žarišta i sprečavanju ponovnog širenja vatre.

1/3 Vidi galeriju Vatrogasci i dalje gase požar koji je izbio u Deliblatskoj peščari, gde su zbog nepristupačnog terena angažovani i helikopteri za gašenje iz vazduha. Foto: Mup

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da angažuje sve raspoložive kapacitete sve dok požar ne bude u potpunosti stavljen pod kontrolu“, izjavio je ministar Dačić.

Dim vidljiv i iz Beograda

Na mrežama su objavljeni snmci katastrofalnog požara koji bukti u Deliblatskoj peščari koje su snimili članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Deliblata.

Kako prenosi stranica Zdravo Pančevo, dim je vidljiv iz celog južnog Banata i iz Beograda.