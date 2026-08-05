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Čaušić je naveo da je požar izbio na oko kilometar od područja na kojem je 22. jula uspešno lokalizovan i ugašen veliki požar i istakao da je Sektor za vanredne situacije odmah uputio dodatne snage na teren.

1/8 Vidi galeriju Veliki požar koji je zahvatio Deliblatsku peščaru angažovao je kompletne kapacitete Ministarstva unutrašnjih poslova. Foto: Kurir

"U gašenju požara trenutno učestvuje više od 80 pripadnika Sektora za vanredne situacije, dobrovoljnih vatrogasnih društava i 'Vojvodinašuma', dok su iz vazduha angažovana tri helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Kamov Ka32, H215 Super Puma i H145. Očekujemo i dolazak teške mehanizacije za izradu protivpožarnih proseka, kako bismo zaustavili dalje širenje vatre", rekao je Čaušić.

00:20 Veliki požar u Deliblatskoj peščari Izvor: Kurir

On je ponovo apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom i da budu izuzetno oprezni tokom boravka u prirodi, imajući u vidu da se Srbija i dalje suočava sa ekstremno visokim temperaturama i povećanim rizikom od izbijanja požara.