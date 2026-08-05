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Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Luka Čaušić izjavio je danas da je u Deliblatskoj peščari oko 14 časova izbio novi požar koji se, usled visokih temperatura i vetra, veoma brzo proširio na više od 300 hektara.

Čaušić je naveo da je požar izbio na oko kilometar od područja na kojem je 22. jula uspešno lokalizovan i ugašen veliki požar i istakao da je Sektor za vanredne situacije odmah uputio dodatne snage na teren.

Veliki požar koji je zahvatio Deliblatsku peščaru angažovao je kompletne kapacitete Ministarstva unutrašnjih poslova. Foto: Kurir

"U gašenju požara trenutno učestvuje više od 80 pripadnika Sektora za vanredne situacije, dobrovoljnih vatrogasnih društava i 'Vojvodinašuma', dok su iz vazduha angažovana tri helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Kamov Ka32, H215 Super Puma i H145. Očekujemo i dolazak teške mehanizacije za izradu protivpožarnih proseka, kako bismo zaustavili dalje širenje vatre", rekao je Čaušić.

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Veliki požar u Deliblatskoj peščari  Izvor: Kurir

On je ponovo apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom i da budu izuzetno oprezni tokom boravka u prirodi, imajući u vidu da se Srbija i dalje suočava sa ekstremno visokim temperaturama i povećanim rizikom od izbijanja požara.

"Danas smo na teritoriji sela Lučica kod Požarevca imali tragičan slučaj u kojem je jedno lice stradalo usled požara koji je samo izazvalo. To je najteža posledica neodgovornog ponašanja i zato još jednom pozivam sve građane na maksimalan oprez", poručio je Čaušić.

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