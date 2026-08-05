NAJSTRAŠNIJA FOTOGRAFIJA POŽARA KOJI DIVLJA PO SRBIJI: Sve se crveni, dim se diže u nebo! Vatrogasci se nadljudski bore sa vatrenom stihijom (FOTO)
Na području između Ušća i Polumira trenutno divljaju požari, koji su, sudeći prema fotografijama koje kruže društvenim mrežama, velikih razmera.
Vatra je zahvatila veliku površinu, sve se crveni, a sivi dim se diže u nebo, dok se vatrogasci nadljudski bore sa vatrenom stihijom.
Podsećanja radi, veliki požari na otvorenom danas su buknuli u Ibarskoj klisuri duž magistralnog puta Kraljevo - Novi Pazar. Na teren su odmah upućeni vatrogasci-spasioci iz Kraljeva, Vrnjačke Banje i Ušća koji se bore sa vatrenom stihijom.
"Požari gore na četiri lokacije, izmedju Magliča i Polumira. Jedan je pod kontrolom, a očekuje se da će i drugi biti stavljeni pod kontrolu. Sve raspoložive jedinice su na terenu i ulažu nadljudske napore da lokalizuju vatru" rekao je za RINU Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva.
Usled požara i gustog dima koji se širi, na pojedinim deonicama smanjena je vidljivost, pa se vozačima savetuje oprez.
Požarima je zahvaćena veća površina, a gašenje otežava nepristupačan teren na kom vatrogasci mogu delovati samo sa naprtnjačama.
Kurir.rs/Telegraf