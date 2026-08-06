Slušaj vest

Opštinska biblioteka "Varvarin", u okviru Kulturnog leta "Temnićki natpis 2026", pripremila je raznovrstan program za avgust, koji će obuhvatiti pozorišne i književne sadržaje, predstavljanje knjige, rok koncert, tradicionalne manifestacije, sportske igre i likovnu koloniju.

Program će biti organizovan na Letnjoj sceni biblioteke, u centru Varvarina, ali i u Obrežu.

Prvi program na avgustovskom kalendaru zakazali smo za petak, 7. avgust, kada će na Letnjoj sceni biti izvedena monodrama "Desanka Maksimović", po motivima istoimene predstave književnika Rastka Jevtovića, čiju je adaptaciju uradila glumica, a početak je u 20 časova.

Foto: Kurir/Ž.M.

Ljubitelje književnosti 11. avgusta očekujemo na promociji knjige "Ruski sakralni objekti u Srbiji", na kojoj će učestvovati Milovan Đuričić i Larisa Miljić. Program će biti održan na Letnjoj sceni Opštinske biblioteke "Varvarin", sa početkom u 20 časova.

Muzički deo programa zakazan je za 14. avgust, kada će na Letnjoj sceni nastupiti rok bend "Treća smena" iz Kruševca. Koncert počinje u 20.30 časova, kaže direktorka Opštinske biblioteke Varvarin Violeta Kaplarević.

Prema njenim rečima, u Obrežu će 16. avgusta biti održani tradicionalni "Vrdenovački dani", a dva dana kasnije, 18. avgusta, u centru Varvarina biće organizovane „Sportisimo igre”. fontane, sa početkom u18 časova.

Violeta Kaplarević Foto: Kurir/Ž.M.

-Posebno mesto u avgustovskom kalendaru zauzima Moravska likovna kolonija "Varvarin", koja će biti održana 26. i 27. avgusta u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice, u periodu od 10 do 20 časova. Otvaranje izložbe radova učesnika planirano je za 26. avgust u 10 časova, dok će umetnički program upotpuniti nastup Sanje Ivanović.

Avgustovski program biće završen 28. avgusta Etno festivalom "Moravske večeri", koji će biti održan na školskom poligonu u Varvarinu. U programu će biti izvedena predstava po motivima istoimenog dela književnika Rastka Jevtovića, a nastupiće i folklorni ansambl. Početak je u 20 časova, a u slučaju kiše program će biti premešten u Halu sportova Sportskog centra "Temnić", ističe direktorka Biblioteke.