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Požar koji je sinoć izbio na Regionalnoj deponiji u Sremskoj Mitrovici stavljen je pod kontrolu, a na terenu je ostalo još nekoliko manjih žarišta, potvrdio je za Ozon gradonačelnik Branislav Nedimović.

Nedimović je tokom noći i jutra obilazio deponiju i pratio aktivnosti vatrogasaca i drugih službi angažovanih na gašenju.

– Požar je pod kontrolom. Ostalo je još nekoliko manjih žarišta i očekujemo da tokom prepodneva kompletna sanacija bude završena – rekao je Nedimović.

Foto: Kurir/D.Š.

Iako se iz pravca deponije i dalje vidi gust dim, prema njegovim rečima, reč je o posledicama gašenja i tinjanja otpada ispod površine, a ne o ponovnom širenju požara.

Tokom cele noći na terenu su bili pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i radne mašine koje su zemljom zatrpavale žarišta kako bi sprečile ponovno rasplamsavanje vatre.

Gradonačelnik je naveo da visoke temperature predstavljaju dodatni rizik za izbijanje požara na otvorenim deponijama. Kako je objasnio, reflektujući materijali, poput stakla ili aluminijumske folije, u kombinaciji sa velikom količinom lako zapaljivog otpada mogu doprineti nastanku i brzom širenju vatre.

Foto: Kurir/D.Š.

Prema dosadašnjim informacijama, povređenih nije bilo.

Požar je izbio juče popodne, a gust dim bio je vidljiv iz više delova Sremske Mitrovice i osećao se i u okolnim naseljima. Nadležne službe ostaju na terenu do potpune sanacije svih žarišta.

Podsetimo, požar je izbio sinoć na Regionalnoj deponiji u Sremskoj Mitrovici, a gust dim bio je vidljiv iz više delova grada. Na teren su upućene vatrogasne ekipe i radne mašine, koje su tokom noći radile na gašenju i zatrpavanju žarišta. Prema dostupnim informacijama, povređenih nije bilo.